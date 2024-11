Merovingiens

Dans un monde de passions sans freins, le Ciel et l'Enfer s'affrontent à travers les destins des hommes. Pas de demi-mesures, pas encore de ce « purgatoire » inventé pour les marchands qui comptabilisent leur foi. Ceux qui sont voués à l'Enfer le savent et n'y vont plus de main morte. Mais l'influence des clercs, êtres supérieurs pratiquement promis au Paradis, est grande.

Le temps des mérovingiens est celui des contes de fées de notre enfance. Comme les îles d'un archipel séparées par l'immensité désertique de la forêt, d'innombrables comtés, duchés, marches, principautés, souvent autarciques. Mariages, alliances, guerres, intrigues, princesses enfermées, princes exilés, bergères devenant reines, ogres et enchanteurs, batailles, trésors. Les hommes de ces siècles sont paillards, brutaux, superstitieux, avides de pouvoir et de richesses.On peut voir sur le champ de bataille un guerrier « berserk », ivre de rage de combattre à en mordre son bouclier, s'avancer, poitrine nue, faisant moisson de têtes autour de lui avec sa hache, puis, dans la minute suivante, tomber à genoux et pleurer comme un enfant, sous le regard flamboyant d'un évêque armé de sa seule crosse. Un roi capable de tuer de ses mains son propre fils, n'inquiétera pas son pire ennemi réfugié dans une basilique. Personne ne voudrait se mettre à dos l’Église, qui est non seulement le lieu du pouvoir spirituel, mais aussi le lieu des communications, des cités, de l'administration et des impôts. Quand il veut faire entériner une décision importante, le roi la fait débattre par les évêques réunis en synode. Tout comme un marchand actuel ferait assurer sa cargaison, le marchand de l'époque, avant de se lancer sur les routes, prendra quelques précautions. Il fera dire quelques messes et se confessera, fera brûler des cierges et portera sous son gilet une amulette contre les voleurs. Maladies et privations engendrent parfois des visions, des délires. Les flambées d'hystérie individuelles ou collectives sont assimilées à des possessions diaboliques. Dieu et le Diable sont derrière tout événement sortant de l'ordinaire. Miracles et maléfices sont d'ailleurs nombreux à cette période et attestés par des témoins contemporains. Comètes, pluies de grenouilles, guérisons miraculeuses, esprits frappeurs, animaux enchantés, rêves prémonitoires sont autant révélateurs d'un Autre Monde proche du nôtre dont les habitants, petit peuple des lutins, esprits follets, diablotins, êtres fées, sont nos voisins. La nature est hostile, les restrictions fréquentes, un tiers des enfants meurt avant quatre ans. Un monde où les moins de vingt ans sont majoritaires, où l'on est mûr à trente et vieux à quarante ans n'a pas les mêmes structures mentales que celui .d'aujourd'hui. L'expression des sentiments est plus directe et spontanée. Adultes de treize ans, les guerriers passent facilement du rire aux larmes, de l'abattement à l'enthousiasme. Violence irraisonnée, naïveté, témérité ou peur irrationnelle envahissent même les guerriers endurcis de dix huit à vingt ans. . L'amour comme la haine est intense, féroce,immédiat.